Удары по Ирану вызвали резкое падение азиатских фондовых бирж

Удары США и Израиля по Ирану вызвали резкое падение азиатских фондовых бирж - они в красной зоне. Инвесторы испугались удорожания нефти, бензина, стоимости авиабилетов и товаров по всему миру. Главный индекс азиатских акций потерял 1 %.

Говоря о странах отдельно: в Гонконге важнейший биржевой индекс упал сразу на 2 %, в Южной Корее - на 2,5, в Японии - обрушился на полтора процента. Особые риски вызваны приостановкой судоходства через Ормузский пролив.

Минору Кихара, генеральный секретарь кабинета министров Японии:

"Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма рекомендует Японской ассоциации судовладельцев приложить максимум усилий для обеспечения безопасности экипажей и судов, находящихся в этом районе, и держаться подальше от Персидского залива. Тем, кто уже находится там, следует встать на якорь. Министр иностранных дел Японии встретился с послом Ирана и напрямую предложил обеспечить безопасность Ормузского пролива. Мир и стабильность в регионе Ближнего Востока, в том числе энергетическая безопасность, чрезвычайно важны для Японии".