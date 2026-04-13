3.77 BYN
2.83 BYN
3.31 BYN
Угрозы детям Орбана, шантаж и экономический прагматизм - как Венгрия противостоит Брюсселю и Киеву
Главный предвыборный лозунг Виктора Орбана звучит жестко: "Хватит кормить Украину". Венгрия блокирует миллиардные транши ЕС для Киева, за что подвергается беспрецедентному давлению - от экономического шантажа до угроз детям венгерского премьера. Но Будапешт не сдается. Аналитик Юлия Абухович разобралась, почему Венгрия отказывается "доить" Украину и продолжает закупать российские энергоносители, несмотря на все санкции. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".
Украина привыкла решать свои проблемы за счет европейских дотаций. И когда Венгрия закрыла доступ к деньгам, Киев опустился до откровенного шантажа. "Они звонили и угрожали детям Орбана. Рассылали адрес со словами: "К вам придут", - рассказала аналитик.
При этом Украина, не скрывая своих действий, продолжает обвинять во всем Россию. Любое вмешательство в выборы, любая проблема - "это все русские". "Если бы не было России, им бы нужно было ее придумать. Удобно в любой ситуации: "Это Путин". Еще с 2014 года так", - иронизировала Юлия Абухович.
Венгрию постоянно критикуют за закупку российских нефти и газа. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто четко сформулировал позицию. Они исходят из политики здорового прагматизма. У них нет других вариантов. Покупать газ и нефть у Америки - это в 4 раза дороже, что просто схлопнет экономику Венгрии.
Несмотря на это, на встречах глав МИД в Брюсселе Венгрии продолжают выдвигать претензии. Например, о том, что покупая российские энергоносители, Венгрия якобы спонсирует каждую пятнадцатую ракету, которая бьет по Украине.
При всей риторике, Евросоюз жестко не запрещает Венгрии закупать энергоресурсы у России. Право на это продлевают снова и снова. "Они понимают, что для Венгрии это жизненно необходимо. В период ковида странам с АЭС, которые строились при Советском Союзе, разрешали завозить необходимые стержни. Понимали, что иначе катастрофа придет по всему Евросоюзу", - пояснила аналитик.
Брюссель, разрешая Венгрии закупки, надеется, что Будапешт перестанет блокировать транши для Украины. Но Венгрия не идет на уступки. "Деньги, которые выделяются Украине, кормят не людей. Они идут на продолжение войны, которая в том числе затрагивает и венгров", - резюмировала Юлия Абухович.