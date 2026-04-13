Угрозы детям Орбана, шантаж и экономический прагматизм - как Венгрия противостоит Брюсселю и Киеву

Главный предвыборный лозунг Виктора Орбана звучит жестко: "Хватит кормить Украину". Венгрия блокирует миллиардные транши ЕС для Киева, за что подвергается беспрецедентному давлению - от экономического шантажа до угроз детям венгерского премьера. Но Будапешт не сдается. Аналитик Юлия Абухович разобралась, почему Венгрия отказывается "доить" Украину и продолжает закупать российские энергоносители, несмотря на все санкции. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

Украина привыкла решать свои проблемы за счет европейских дотаций. И когда Венгрия закрыла доступ к деньгам, Киев опустился до откровенного шантажа. "Они звонили и угрожали детям Орбана. Рассылали адрес со словами: "К вам придут", - рассказала аналитик.

При этом Украина, не скрывая своих действий, продолжает обвинять во всем Россию. Любое вмешательство в выборы, любая проблема - "это все русские". "Если бы не было России, им бы нужно было ее придумать. Удобно в любой ситуации: "Это Путин". Еще с 2014 года так", - иронизировала Юлия Абухович.

Венгрию постоянно критикуют за закупку российских нефти и газа. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто четко сформулировал позицию. Они исходят из политики здорового прагматизма. У них нет других вариантов. Покупать газ и нефть у Америки - это в 4 раза дороже, что просто схлопнет экономику Венгрии.

Несмотря на это, на встречах глав МИД в Брюсселе Венгрии продолжают выдвигать претензии. Например, о том, что покупая российские энергоносители, Венгрия якобы спонсирует каждую пятнадцатую ракету, которая бьет по Украине.

При всей риторике, Евросоюз жестко не запрещает Венгрии закупать энергоресурсы у России. Право на это продлевают снова и снова. "Они понимают, что для Венгрии это жизненно необходимо. В период ковида странам с АЭС, которые строились при Советском Союзе, разрешали завозить необходимые стержни. Понимали, что иначе катастрофа придет по всему Евросоюзу", - пояснила аналитик.