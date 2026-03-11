Уильям Джонс: "Диалог, а не бумаги, - главный предохранитель от ядерной катастрофы"

Архитектура глобальной безопасности дает трещину: срок действия ядерных соглашений истек, новые системы вооружений меняют баланс сил, а война в Украине продолжает дестабилизировать международные отношения. В эксклюзивном интервью для "Первого информационного" бывший руководитель новостной службы EIR News Service Уильям Джонс проанализировал текущее состояние отношений между США и Россией, оценил риски ядерной эскалации и рассказал о том, что на самом деле может скрываться за кулисами официальной политики Вашингтона.

По словам Уильяма Джонса, угроза ядерного конфликта сегодня реальна как никогда. Дело не только в том, что срок действия договоров, ограничивающих ядерные арсеналы, истек. Главная проблема, по мнению эксперта, заключается в отсутствии видимого прогресса в урегулировании на Украине.

"Если Соединенные Штаты не продвинутся в том, что, по словам президента Трампа, он хотел сделать для достижения мира в Украине и восстановлении рабочих отношений с Россией, это будет очень сложно для всего мира", - подчеркнул Джонс.

Он отметил, что даже при отсутствии формальных соглашений ключевые игроки всегда могут договориться о векторе движения. Именно диалог, а не бумаги, является главным предохранителем от катастрофы. Однако сегодня этот диалог, судя по всему, буксует.

бывший руководитель новостной службы EIR News Service Уильям Джонс news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a214b4c9-18d6-4afe-a83e-3706652a4da2/conversions/73e52972-5f11-4099-a1cb-4d888000184d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a214b4c9-18d6-4afe-a83e-3706652a4da2/conversions/73e52972-5f11-4099-a1cb-4d888000184d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a214b4c9-18d6-4afe-a83e-3706652a4da2/conversions/73e52972-5f11-4099-a1cb-4d888000184d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a214b4c9-18d6-4afe-a83e-3706652a4da2/conversions/73e52972-5f11-4099-a1cb-4d888000184d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Уильям Джонс провел неожиданную историческую параллель, напомнив о забытой инициативе 1980-х годов. По его словам, президент Рональд Рейган искренне стремился не к наращиванию мощи, а к созданию совместной с СССР системы противоракетной обороны, которая сделала бы ядерное оружие устаревшим.

"Рейгана беспокоило взаимное гарантированное уничтожение. Он призывал к заключению договора между США и Советским Союзом, в рамках которого обе страны будут разрабатывать оружие с лазерами и другими передовыми устройствами, которые могли бы сделать ядерное оружие устаревшим", - объяснил эксперт.

Сегодняшняя риторика Вашингтона, по мнению Джонса, далека от тех идей. Особенно на фоне появления у России принципиально новых вооружений.

"У России сейчас есть неядерное, но необнаружимое оружие, такое как "Орешник" и "Буревестник", - напомнил Джонс, отмечая наличие системы "Орешник" и в Беларуси.

Эксперт призывал вернуться к концепции 80-х годов: две ведущие ядерные державы должны не только контролировать друг друга, но и совместно создать систему, которая обезопасит мир от ядерной угрозы.

В ходе беседы был отмечен парадокс: лидеры России и США, судя по всему, неплохо понимают друг друга (на это указывает состоявшаяся встреча на Аляске), однако реальных подвижек, в том числе по Украине, не видно.

Уильям Джонс объяснил это сложной внутриполитической борьбой в окружении Трампа: "В администрации существует множество различных взглядов. Есть неоконсервативный элемент, который не только антикитайский, но и в определенной степени антироссийский. Президенту Трампу приходится решать этот политический вопрос, чтобы не подвергаться нападкам".

Он также назвал ошибкой продление санкций против России, что вызвало обеспокоенность в Москве. Однако, по его мнению, это не отменяет того факта, что закулисные обсуждения идей, заложенных в Анкоридже (сотрудничество в Арктике, тоннель под Беринговым проливом), продолжаются.

Встреча Путина и Трампа в Анкоридже news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3909b19b-97f6-402a-9f68-e87b541232ea/conversions/665146b0-aabb-4a5e-b6a0-275476c69f56-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3909b19b-97f6-402a-9f68-e87b541232ea/conversions/665146b0-aabb-4a5e-b6a0-275476c69f56-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3909b19b-97f6-402a-9f68-e87b541232ea/conversions/665146b0-aabb-4a5e-b6a0-275476c69f56-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3909b19b-97f6-402a-9f68-e87b541232ea/conversions/665146b0-aabb-4a5e-b6a0-275476c69f56-xl-___webp_1920.webp 1920w Встреча Путина и Трампа в Анкоридже

Комментируя позицию европейских политиков, которых нередко обвиняют в нежелании мира, Уильям Джонс согласился, что это может тормозить процесс. Однако, по его мнению, президента Трампа мнение Европы волнует мало.

Ключевым препятствием эксперт назвал нежелание Киева признавать "красные линии", обозначенные Россией. Впрочем, даже в этой ситуации Уильям Джонс усмотрел положительные сдвиги. По его словам, даже госсекретарь США, которого сложно назвать "ястребом мира", уже сигнализирует европейцам о неизбежности движения в сторону переговоров. Да и многие европейские лидеры, замечает эксперт, все чаще заявляют о необходимости диалога с Путиным.

Отдельно эксперт затронул тему отношения простых американцев к России, Беларуси и Украине. По словам Уильяма Джонса американцы устали от хаоса и хотят мира. Трамп, позиционирующий себя как миротворец, пользуется поддержкой населения в этом вопросе.

"Никто на самом деле не любит войну. Даже несмотря на то, что мы лично в ней не участвуем, хотя и потратили на это много денег. Люди хотели бы разрешения этого конфликта", - заключил эксперт.