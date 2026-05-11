Украина и Германия запустят совместное производство дронов с дальностью полета до 1,5 тыс. км

Киев и Берлин расширяют сотрудничество в военной сфере. Страны откроют совместное производство БПЛА-систем, в частности дальнобойных дронов, способных поражать цели на 1,5 тыс. км. Об этом стороны договорились в ходе визита минобороны Германии в украинскую столицу.