Украина может атаковать Беларусь для уничтожения ретрансляторов дронов

Если вы думали, что война ограничится Украиной и Ближним Востоком, то это не так: Зеленский разрешил удары по Беларуси. Как заявил советник офиса президента Подоляк, киевский глава дал указание наносить удары по территории нашей страны для уничтожения ретрансляторов управления "Шахедами".

"Что касается инструментов наведения, например, "Шахедов", президент дал ответ, что при возможности будем уничтожать все это. Это защитный механизм, контрвойна, защита собственного населения. Имеем на это абсолютное право в рамках конвенциональных положений и так далее. Работаем с этим всем".