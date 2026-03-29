Украина может остаться без средств на финансирование армии уже к лету
Автор:Редакция news.by
Украина рискует остаться без средств на финансирование армии уже в июне. По данным СМИ, серия неудач - от отказа Венгрии на европейский кредит в 90 млрд евро до разногласий с МВФ и проблем с инициативой НАТО по поставкам оружия - существенно сузила пространство для маневра.
Особую тревогу вызывает ситуация с программой закупки американского вооружения. Основную часть оборудования оплачивает небольшая группа стран, и с каждым разом обращаться к ним все труднее. При этом общая потребность Киева в иностранной помощи на 2026 год оценивается в 52 млрд долларов.
Если кризис с финансированием продолжится, уже в апреле страна может столкнуться с пустой казной, а к лету лишится денег и армия.