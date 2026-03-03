3.75 BYN
Украина отложила дату возобновления поставок нефти в Словакию на 4 марта
Автор:Редакция news.by
Киев в очередной раз отложил возобновление поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию - теперь до 4 марта. Об этом сообщило Словацкое радио.
Ранее планировалось, что поставки в республику возобновятся 20 февраля, но киевские власти неоднократно пересматривали эту дату.
Накануне премьер-министр Словакии заявил о полной остановке экспорта нефти с завода "Словнафт" в Украину, а венгерский премьер обнародовал спутниковые снимки нефтепровода "Дружба", которые, по его словам, доказывают работоспособность системы. Тем самым премьер Венгрии опроверг утверждения Зеленского о том, что возобновление поставок российской нефти невозможно.