Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Украина отложила дату возобновления поставок нефти в Словакию на 4 марта

Киев в очередной раз отложил возобновление поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию - теперь до 4 марта. Об этом сообщило Словацкое радио.

Ранее планировалось, что поставки в республику возобновятся 20 февраля, но киевские власти неоднократно пересматривали эту дату.

Накануне премьер-министр Словакии заявил о полной остановке экспорта нефти с завода "Словнафт" в Украину, а венгерский премьер обнародовал спутниковые снимки нефтепровода "Дружба", которые, по его словам, доказывают работоспособность системы. Тем самым премьер Венгрии опроверг утверждения Зеленского о том, что возобновление поставок российской нефти невозможно.

Разделы:

В миреЕвропаУкраина

Теги:

нефтьСловакиянефтепровод Дружба