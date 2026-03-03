Украина отложила дату возобновления поставок нефти в Словакию на 4 марта

Киев в очередной раз отложил возобновление поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию - теперь до 4 марта. Об этом сообщило Словацкое радио.

Ранее планировалось, что поставки в республику возобновятся 20 февраля, но киевские власти неоднократно пересматривали эту дату.