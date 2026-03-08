Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Украина требует от ЕС реакции на "беспрецедентный рэкет" Венгрии после задержания инкассаторов

Украино-венгерский конфликт набирает обороты: Андрей Сибига, глава МИД "незалежной", высказался о конфискации Венгрией отмытых украинских денег, призвав Европу осудить "беспрецедентный акт государственного бандитизма и рэкета".

Сибига заявил, что средства принадлежат "Ощадбанку", а следовательно, и налогоплательщикам Украины. Ситуацию прокомментировали представители самого госбанка: они намерены обжаловать решение об ограничении пребывания на территории ЕС своих сотрудников, наложенное миграционной службой Венгрии.

6 марта венгерские таможенники задержали семерых инкассаторов из Украины, которые перевозили 35 млн евро, 40 млн долларов и 9 кг золота. Главой группы был отставной генерал-майор СБУ, которого считают руководителем схемы по отмыванию украинских денег в Европе.

В Будапеште заявили, что активы вернут только после того, как следствие установит их истинного владельца.

