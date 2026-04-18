Теракт в Киеве: вооруженный мужчина в упор расстреливал прохожих
Автор:Редакция news.by
Теракт в Киеве: 5 человек убиты, 10 ранены, среди них ребенок.
Вооруженный мужчина устроил стрельбу. Перемещаясь по улицам города, он расстреливал всех, кто попадался ему на пути, а после забаррикадировался в одном из супермаркетов, взяв посетителей заложники. Из здания при этом были слышны выстрелы.
Переговоры не дали результатов. В ходе штурма супермаркета террорист был ликвидирован.