Теракт в Киеве: вооруженный мужчина в упор расстреливал прохожих

Теракт в Киеве: 5 человек убиты, 10 ранены, среди них ребенок.

Вооруженный мужчина устроил стрельбу. Перемещаясь по улицам города, он расстреливал всех, кто попадался ему на пути, а после забаррикадировался в одном из супермаркетов, взяв посетителей заложники. Из здания при этом были слышны выстрелы.

Переговоры не дали результатов. В ходе штурма супермаркета террорист был ликвидирован.

