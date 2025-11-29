3.72 BYN
Украинская делегация отправилась на переговоры в США
Автор:Редакция news.by
Делегация переговорщиков от киевского режима направляется в Соединенные Штаты. Об этом сообщил секретарь украинского Совета нацбезопасности Умеров, который был назначен новым главой переговорной группы вместо Ермака, ушедшего с поста из-за коррупционного скандала.
Посланцы Киева направляются в Штаты с целью обсудить процесс завершения конфликта. Там они встретятся со спецпредставителем президента США Уиткоффом и зятем Трампа Кушнером. При этом Зеленский передал членам делегации "тайные указания" - их содержание не раскрывается.
По информации СМИ, после встречи в Штатах Уиткофф и Кушнер направятся в Москву.