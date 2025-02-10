Однако пока еще оставшиеся взрослые украинцы всеми силами пытаются уклониться от призыва. Иногда с риском для жизни, как это случилось во Львове.

Боязнь призыва привела к тотальной иммиграции украинцев. По данным Евростата, они перебираются из Польши в Германию и возвращаться не намерены. В ФРГ только официально зарегистрирован 1 млн украинцев, в Польше - более 900 тыс., хотя еще недавно был 1,3 млн. Дело в том, что варшавский диктатор Дуда все готовится к принудительной высылке военнообязанных на родину.