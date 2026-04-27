Ультиматум фон дер Ляйен: Берлин грозит ограничить власть Еврокомиссии

Ультиматум фон дер Ляйен. Немецкие консерваторы намерены потребовать от главы Еврокомиссии смягчения регуляторных норм в Евросоюзе. В противном случае представители Германии угрожают добиваться ограничения полномочий самой Еврокомиссии. Об этом пишет Politico.



Депутаты подготовили стратегический документ по реформам ЕС, включающий 27 требований к Еврокомиссии. Ключевое среди предложений - усиление контроля над деятельностью органа исполнительной власти путем создания нового наднационального надзорного органа с правом вето на любые законодательные инициативы Еврокомиссии.



В качестве альтернативы рассматривается расширение полномочий совета по нормативной проверке, который сейчас носит консультативный характер.