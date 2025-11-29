3.72 BYN
Умеров стал главой украинской делегации на мирных переговорах вместо Ермака
Автор:Редакция news.by
Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова секретаря Совета нацбезопасности и обороны главой делегации на переговорах по мирному урегулированию. Об этом говорится в указе.
Напомним, что Зеленский подписал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Ермака. Несколькими часами ранее тот капитулировал и подал в отставку на фоне коррупционного скандала. Теперь он собирается идти воевать, сообщает New York Post.
Уточняется, что Ермак отказался сообщать подробности о сроках и форме участия в военных действиях, но подчеркнул, что больше не намерен поддерживать связь с окружением. Он также заявил, что не будет отвечать на звонки.
Фото: sb.by