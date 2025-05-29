Умеров заявил о передаче России украинской версии меморандума

Киев подтверждает готовность к полному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе, заявил глава Минобороны Украины Умеров.

По его словам, он передал помощнику президента России Владимиру Мединскому украинскую версию меморандума. И уточнил, что Киев также ожидает российский меморандум заранее.

О предложении Москвы провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле ранее заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Позже он провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, в котором тот подчеркнул нацеленность Трампа на скорейшее завершение украинского конфликта.