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Уникальный статус. Избранного президента США освободили от наказания по уголовному делу

Уникальный статус. Избранного президента США освободили от наказания по уголовному делу

Дональд Трамп стал первым в истории президентом США, осужденным по уголовному делу. Верховный суд признал его виновным в подлоге документов.

Однако немедленно освободил от наказания, последовав рекомендации прокурора, который отметил уникальный статус подсудимого и рекомендовал вынести приговор о безусловном освобождении.

Дело касается выплат, которые порноактриса Дэниелс получила от адвоката Трампа в 2016 году, чтобы та не рассказывала о романе с бизнесменом.

В документации Трамп оформил эту сумму как плату за юридические услуги - это и стало основанием для уголовного дела. Сам Дональд Трамп по-прежнему свою вину не признает.

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