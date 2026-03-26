Уолл-стрит потеряла 1 трлн долларов за одну торговую сессию

С начала военных действий на Ближнем Востоке американский фондовый рынок пережил в последние часы самый серьезный кризис. Индекс Standard and Poor's упал на 1,7 %. Индекс Dow Jones снизился на 1 %, а Nasdaq - сразу на 2,5 %.

В общей сложности инвесторы вывели с американского фондового рынка более 1 трлн долларов за одну только торговую сессию. Это стало самым убедительным свидетельством того, что трейдеры испытывают неуверенность в успехе американской операции на Ближнем Востоке. При этом бизнес предполагает, что проблемы с нефтью станут долгосрочными и, возможно, даже обострятся.