Уполовиненная Канада - реальность? Почему жители Альберты желают присоединиться к США

Если вы полагаете, что президент США Дональд Трамп пытается перекроить только правила международной политики и торговли, а также государственные границы Датского королевства, то ошибаетесь.

В самой Северной Америке тоже внезапно забурлили события, которые совершенно незаслуженно потерялись в тени европейских. Канадцы сотнями и тысячами в лютые морозы выстраивались в очереди к пунктам сбора подписей, чтобы потребовать выхода провинции Альберта от родины-матери. Центральное правительство было в панике, канадские журналисты в недоумении: откуда вдруг в сепаратистах такой не остужаемый никакими холодами пыл?

Идея отделиться от Канады родилась в прериях юго-запада не сегодня - местному сепаратизму уже почти век с четвертью. Однако никогда прежде эта безумная, как может показаться со стороны, идея не была так близка к осуществлению. Социологи утверждают, что 19 % жителей провинции Альберта готовы проголосовать "за" сецессию. Другой опрос утверждает, что идея альбертинской независимости симпатична 31 % здешних граждан. Причем тут Трамп? А при том, что он сделал Канаде недвусмысленное предложение - официальная Оттава его с возмущением отвергла, но в Альберте, Саскачеване, Манитобе и даже, отчасти, в Британской Колумбии призадумались.

Джордан Питерсон, профессор в университете Торонто:

"Трамп предлагал Канаде статус 51-го штата. Если бы у нас все было благополучно, это предложение вызывало бы смех. Но никто не смеется! Канада вряд ли станет 51-м штатом, однако провинция Альберта вполне может предложить нечто получше того, что обещает наш канадский премьер! И тогда - почему бы нет?"

В СССР в конце 1980-х годов дало о себе знать губительное действие того же фермента, быстро разлагающего плоть и дух национального единства. Как только человек начинал задумываться: а зачем я кормлю чужака, который невесть почему считается моим согражданином - пиши пропало, потому что страна уже незримо начала распадаться. Украина сочла себя несостоявшейся и ограбленной почти-Францией, Молдова - почти-Италией, Прибалтика - практически Скандинавией, и после этого избежать "развода" уже было невозможно.

Канадский юго-запад богат нефтью и газом, поэтому как тут не уйти на свободу, если власти страны явно обирают простого трудящегося альбертинца в пользу столичных бездельников, мозгляков из Онтарио, а также лягушатников-французишек из Квебека?

"Какая валюта будет у Альберты? Вы, наверное, догадались: доллары США! Сейчас точно не стоит покупать канадские активы - когда Альберта отделится, канадские ценные бумаги превратятся в мусор. Спрашивают: а как вы собираетесь экспортировать нефть, ведь Канада запретит строительство трубопровода к побережью? Но на планете 35 стран, не имеющих выхода к морю и права их защищены международными конвенциями, которые подписаны Оттавой. Канада не посмеет нам запретить строительство трубопровода!", - заявил канадский сепаратист Игорь Рыльцев.

Это даже несколько трагикомично: иммигрант-украинец Рыльцев пытается проделать с Канадой то же, что его родители сделали с СССР! Так уж запросто у него это вряд ли получится: для референдума надо собрать 178 тыс. подписей, да и в этом случае закон знает много моментов, которые позволят решение заволокитить. Но именно тут может сыграть свою роль Трамп (а его причастность к происходящему вполне вероятна).

В 2025 году президент США предложил Канаде присоединяться, но потом говорить об этом перестал - есть мнение, что Трамп прикинул, что канадское общество в целом левее американского, и что делать с 40 млн новых сограждан, которые будут голосовать в основном за демократов? Ведь они превратят партию "ослов" в единственную правящую навсегда. Иное дело - присоединить к Штатам канадский юго-запад. Там живут люди, которые похожи на американских реднеков и "синих воротничков"! Вдобавок они придут к братьям-янки с газом-нефтью и хлебным караваем, ведь Альберта, Саскачеван и Манитоба - канадские кузница, житница и здравница.

Понятно, что референдум об отделении наверняка не состоится или провалится, ведь любые власти умеют считать правильно, а демократия вообще слишком хрупкая вещь, чтобы доверять ее грубым рукам народонаселения. Но, согласитесь, грубое пренебрежение волей простых канадцев чем не является поводом оказать вооруженную помощь борцам за свободу из провинции Альберта? И останется Канада уполовиненной, либерал-демократичной, свободной, но без нефти и газа, но зато одновременно Америка примет в распростертые объятья миллионы угнетенных ранее братьев. Напомним, что с углеводородами и республиканского, с позволения сказать, вероисповедания.

