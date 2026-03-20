Упрямый Евросоюз: газ из России не вернется даже при отключениях энергии
"Европа не будет закупать российский газ даже в случае энергетического кризиса", - заявила глава Еврокомиссии по итогам саммита ЕС. Фон дер Ляйен подтвердила, что Брюссель продолжит трансформацию энергетического сектора, переводя его на "зеленую и производимую в Европе энергию".
При этом цены на газ в Европе бьют все рекорды. Впервые с декабря 2022 года стоимость голубого топлива на биржах превысила 850 долларов за тысячу кубометров. Эксперты предупреждают о нарастающем энергетическом кризисе в Старом Свете, который может привести к серьезным социально‑экономическим последствиям. Низкие запасы газа и высокие цены на импортные поставки уже создают предпосылки для промышленного коллапса.
Науседа призвал к новым санкциям против России
На этом фоне Науседа призвал Евросоюз как можно быстрее принять 20-й пакет ограничений против России и начать подготовку 21-го, в который, по его мнению, необходимо включить энергетические компании "Росатом" и "Лукойл". И тут стоит отметить, что Литва в ближайшее время может стать самой дорогой страной ЕС. Там наблюдается резкий рост цен на горючее - уже 2 евро и выше. Расходы на топливо влияют на стоимость и всего остального, в первую очередь - продуктов.