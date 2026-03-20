Упрямый Евросоюз: газ из России не вернется даже при отключениях энергии

"Европа не будет закупать российский газ даже в случае энергетического кризиса", - заявила глава Еврокомиссии по итогам саммита ЕС. Фон дер Ляйен подтвердила, что Брюссель продолжит трансформацию энергетического сектора, переводя его на "зеленую и производимую в Европе энергию".



При этом цены на газ в Европе бьют все рекорды. Впервые с декабря 2022 года стоимость голубого топлива на биржах превысила 850 долларов за тысячу кубометров. Эксперты предупреждают о нарастающем энергетическом кризисе в Старом Свете, который может привести к серьезным социально‑экономическим последствиям. Низкие запасы газа и высокие цены на импортные поставки уже создают предпосылки для промышленного коллапса.