Урсуле фон дер Ляйен четвертый раз удалось избежать отставки
Автор:Редакция news.by
В Европарламенте не поддержали резолюцию о вотуме недоверия главе Еврокомиссии фон дер Ляйен: за проголосовала только треть депутатов.
Впрочем, на этом ее проблемы вряд ли закончатся: после недавней корректировки регламента депутаты могут выносить на голосование вопрос о доверии фон дер Ляйен хоть каждый день. За последний год главе Еврокомиссии удалось уже четырежды избежать отставки.
Недовольство работой Еврокомиссии нарастает: 21 января депутаты заблокировали вступление в силу соглашения ЕС с МЕРКОСУР, которое было заключено именно по инициативе фон дер Ляйен и вопреки воле представителей сразу нескольких стран.