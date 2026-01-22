Урсуле фон дер Ляйен четвертый раз удалось избежать отставки

В Европарламенте не поддержали резолюцию о вотуме недоверия главе Еврокомиссии фон дер Ляйен: за проголосовала только треть депутатов.

Впрочем, на этом ее проблемы вряд ли закончатся: после недавней корректировки регламента депутаты могут выносить на голосование вопрос о доверии фон дер Ляйен хоть каждый день. За последний год главе Еврокомиссии удалось уже четырежды избежать отставки.