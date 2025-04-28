Ушаков рассказал, лидеры каких стран посетят парад Победы в Москве

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Парад Победы в Москве, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, посетят 29 зарубежных лидеров. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

"У нас приглашены многочисленные иностранные гости", - сказал он. Ожидается, что приедут 29 лидеров из приглашенных стран.