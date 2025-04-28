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Ушаков рассказал, лидеры каких стран посетят парад Победы в Москве
Парад Победы в Москве, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, посетят 29 зарубежных лидеров. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, пишет ТАСС.
"У нас приглашены многочисленные иностранные гости", - сказал он. Ожидается, что приедут 29 лидеров из приглашенных стран.
В частности, среди них лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта. Также приедут лидеры таких стран, как Зимбабве, КНР, Конго, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии, Южной Осетии.