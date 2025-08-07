Ушел из жизни исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьин Све

Фото: AP news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09bb8c74-e8fe-40d0-a40c-ae913ff9f0d6/conversions/d5ee67a2-949f-4795-bea1-5548c0adab75-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09bb8c74-e8fe-40d0-a40c-ae913ff9f0d6/conversions/d5ee67a2-949f-4795-bea1-5548c0adab75-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09bb8c74-e8fe-40d0-a40c-ae913ff9f0d6/conversions/d5ee67a2-949f-4795-bea1-5548c0adab75-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09bb8c74-e8fe-40d0-a40c-ae913ff9f0d6/conversions/d5ee67a2-949f-4795-bea1-5548c0adab75-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: AP

Исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьин Све скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на Associated Press.

Политик скончался 7 августа утром в госпитале в Нейпьидо. Его похороны состоятся на государственном уровне, однако точная дата пока не разглашается.

В июле 2024 года государственные СМИ сообщили, что Мьин Све страдает неврологическими расстройствами и периферической нейропатией, из-за чего он не может заниматься обычными повседневными делами, включая прием пищи. Несколько дней спустя он уполномочил главнокомандующего Вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлаина исполнять обязанности президента на время своего отпуска по болезни.

Накануне представитель Национального совета обороны и безопасности генерал-майор Зо Мин Тун заявлял, что и.о. президента находится в критическом состоянии.

Мьин Све был назначен исполняющим обязанности президента Мьянмы 1 февраля 2021 года вместо Вин Мьина, которого сместили с должности пришедшие к власти военные. В стране было введено чрезвычайное положение, которое неоднократно продлевалось из-за продолжающегося конфликта с оппозиционными силами. Его отменили только в конце июля 2025 года.