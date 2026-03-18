Ушел из жизни патриарх Грузии Илия II

Грузия погрузилась в траур. В Тбилиси в возрасте 93 лет умер Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. Сотни людей собрались у здания Патриархии в столице страны.

Став патриархом в 44 года еще в советское время, Илия II открыл новую страницу в истории грузинской церкви. В годы его патриаршества паства церкви увеличилась в разы, в закрытых храмах снова начали проходить службы, а в стране строились новые церкви. Представитель патриархии сообщил, что панихида пройдет сегодня в соборе Святой Троицы в Тбилиси.