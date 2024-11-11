Узник СБУ рассказал, как работает пропаганда в Украине

Как украинская пропаганда влияет на людей, рассказал подпольщик, узник СБУ и волонтер Владимир Грубник в проекте "Война и мир".

Говоря о том, как в Украине работают с общественным мнением, подпольщик заметил, что там по чуть-чуть открывают окно Овертона и смотрят на реакцию населения, выясняют, на чем еще можно сыграть, следят за тем, чтобы не вызвать недовольство населения.

"Я помню, как в Украине пытались продвигать тему АТО (антитеррористическая операция - прим. ред.), чтобы вовлечь в это максимальное количество людей", - сказал Владимир Грубник. Это делали в том числе с помощью телевидения.

По словам узника СБУ, когда он сидел в тюрьме, по телевизору каждый день показывали новости, где упор делался на то, что Россию, Донбасс надо уничтожить. А в конце новостей показывали социальный сюжет. "Как хорошая какая-то дивчина плетет маскировочные сети где-нибудь в школе. И дедушка делает основы для сетей. Показывали, что люди вовлекаются в помощь армии. Это так достойно, так здорово", - вспоминал Владимир Грубник.