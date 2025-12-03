3.74 BYN
В 2026 году ООН планирует уволить 20 % сотрудников
Автор:Редакция news.by
ООН в 2026 году уволит тысячи людей из-за сокращения бюджета на 577 млн долларов.
Хронические задержки отчислений со стороны государств-членов на общую сумму свыше 1,5 млрд долларов подрывают способность ООН эффективно функционировать, заявил генсек Антониу Гутерриш. Так безработными останутся 20 % сотрудников.
Секретариат также рассматривает список функций, которые можно перенести в регионы с более низкими затратами.