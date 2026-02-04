Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Абу-Даби завершился первый день переговоров России, США и Украины

В Абу-Даби завершился первый день переговоров делегаций России, США и Украины. Трехсторонние контакты возобновятся 5 февраля. Сегодняшняя встреча прошла в закрытом режиме и в разных форматах.

В Кремле накануне переговоров напомнили, что ключевой темой остается территориальный вопрос.

Журналист агентства Axios со ссылкой на украинские источники сообщает, что первый день переговоров прошел продуктивно.

На фоне переговорного процесса о мире напомнить о себе решил Евросоюз. Послы ЕС все-таки согласовали механизмы предоставления Украине кредита в 90 млрд. Принять участие в финансировании согласились 24 из 27 стран. Среди отказавшихся - Венгрия, Чехия и Словакия. 60 млрд направят на военные закупки, 30 млрд - на поддержку бюджета.

Разделы:

В мире

Теги:

УкраинаСШАпереговорыОАЭРосиия