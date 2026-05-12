В аэропорту Денвера самолет сбил человека
Автор:Редакция news.by
В СМИ появились шокирующие кадры ЧП в аэропорту американского Денвера: самолет сбил человека, незаконно проникшего на взлетно-посадочную полосу.
На записи видно, как идущий на взлет лайнер буквально сминает пешехода. Сообщается, что мужчину затянуло в двигатель. Столкновение вызвало кратковременное возгорание, салон стал заполняться дымом. Пожар потушили, пассажиров эвакуировали. 12 человек получили легкие травмы.
Личность погибшего пока неизвестна, как и причина, по которой он оказался на полосе.