В аэропорту Денвера самолет сбил человека

В СМИ появились шокирующие кадры ЧП в аэропорту американского Денвера: самолет сбил человека, незаконно проникшего на взлетно-посадочную полосу.

На записи видно, как идущий на взлет лайнер буквально сминает пешехода. Сообщается, что мужчину затянуло в двигатель. Столкновение вызвало кратковременное возгорание, салон стал заполняться дымом. Пожар потушили, пассажиров эвакуировали. 12 человек получили легкие травмы.