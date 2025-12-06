3.76 BYN
В Афинах полиция применила спецсредства для разгона толпы
Автор:Редакция news.by
В Греции неспокойно. Слезоточивый газ и светошумовые гранаты использовала греческая полиция против группы анархистов в Афинах.
Стычки начались на исходе демонстрации, которая ежегодно проходит в память о подростке, застреленном правоохранителем 6 декабря 2008 года.
Столкновения начались, когда демонстранты попытались направиться к месту гибели подростка, однако спецназ не позволил им это сделать. В ход пошли спецсредства, было задержано 8 участников. До этого в рамках обеспечения безопасности марша под стражу взяли еще 30 человек, 4 из которых были затем арестованы.
В Салониках также прошло памятное шествие, были арестованы 10 человек.