В Афинах полиция применила спецсредства для разгона толпы

Столкновения начались, когда демонстранты попытались направиться к месту гибели подростка, однако спецназ не позволил им это сделать. В ход пошли спецсредства, было задержано 8 участников. До этого в рамках обеспечения безопасности марша под стражу взяли еще 30 человек, 4 из которых были затем арестованы.