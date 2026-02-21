В американском Канзасе прошел очередной протест против жесткой иммиграционной политики властей

В США прошел очередной протест против жесткой иммиграционной политики властей. Организовали его студенты Университета индийских наций в Канзасе. Несколько сотен местных жителей протестовали в Лоуренсе. С плакатами в руках люди скандировали антиправительственные лозунги и делились своими историями со СМИ.

"Прямо среди ночи к моей тете ворвались сотрудники иммиграционной полиции. Разыскивали предыдущих жильцов. Почему мы, индейцы, постоянно должны носить с собой удостоверение личности, водительские права, свидетельство о рождении и удостоверение члена племени? Должны постоянно доказывать, что мы тут живем! Случившееся разозлило меня не только как члена сообщества Лоуренса, но и как коренную американку, гражданина США", - негодует участница акции протеста Твисна Роуз Миллс.