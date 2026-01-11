В Амстердаме на улицах сплошной каток, транспорт двигается не быстрее пешеходов

В суровых погодных условиях - и Европа. Среди наиболее пострадавших стран - Нидерланды. В Амстердаме на улицах сплошной каток. Дороги и тротуары покрылись льдом из-за резкого скачка температуры и осадков. Транспорт двигается не сильно быстрее пешеходов. Погода внесла корректировки в работу воздушной гавани, а также поездов и остановила функционирование порта в Роттердаме.