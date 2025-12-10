3.77 BYN
В Амстердаме прошла крупная акция протеста
Крупная акция протеста против сокращения расходов на образование прошла в центре Амстердама. В ходе акции протестующие прошли маршем по центральным улицам столицы Нидерландов.
Многие участники акции принесли с собой плакаты с надписями: "Дайте нам учиться" и "Инвестируйте в знания". Протестующие требуют от властей отказаться от планов урезать финансирование образовательных учреждений в пользу наращивания военных и иных расходов.
"Так много денег вкладывается в милитаризацию, пока сокращается образование, сокращается здравоохранение, так много из тех важнейших услуг, от которых люди зависят. Налоги просто полностью перенаправляются от людей к тем элитам. Что они делают? Они не делают ничего полезного для нас, для студентов, для нормальных людей", - возмущен один из протестующих.
Отметим, в последние годы правительство Нидерландов последовательно сокращает финансирование образования и социальных статей бюджета, в то время как военные траты растут. В 2024 году оборонные расходы превысили 2 % ВВП. В 2025 году власти продолжили курс на наращивание военных трат. При этом в секторе высшего образования были объявлены многомиллиардные сокращения.