В Амстердаме прошла крупная акция протеста

Крупная акция протеста против сокращения расходов на образование прошла в центре Амстердама. В ходе акции протестующие прошли маршем по центральным улицам столицы Нидерландов.





Многие участники акции принесли с собой плакаты с надписями: "Дайте нам учиться" и "Инвестируйте в знания". Протестующие требуют от властей отказаться от планов урезать финансирование образовательных учреждений в пользу наращивания военных и иных расходов.

"Так много денег вкладывается в милитаризацию, пока сокращается образование, сокращается здравоохранение, так много из тех важнейших услуг, от которых люди зависят. Налоги просто полностью перенаправляются от людей к тем элитам. Что они делают? Они не делают ничего полезного для нас, для студентов, для нормальных людей", - возмущен один из протестующих.