В Антарктиде материковые ледники сползают в океан и грозят повышением уровня Мирового океана

Антарктида теряет устойчивость из-за скрытых тепловых ловушек. Они разрушают ледники в 10 раз быстрее, чем предполагали ученые. Новое исследование выявило опасный механизм: на нижней поверхности шельфовых льдов обнаружили гигантские каналы, они засасывают и удерживают теплую воду, словно в термосе.

Процесс зафиксирован даже в Восточной Антарктиде, которая ранее считалась стабильной зоной. Потеря прочности шельфа лишает материковые ледники опоры и провоцирует их сползание в океан. Это влечет повышение уровня Мирового океана, смену морских течений и даже затопление прибрежных городов.