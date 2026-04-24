В Аргентине пенсионеры и инвалиды вышли на протесты против обнищания

В Аргентине продолжаются массовые протесты против обнищания населения. Накануне на улицы вышли пенсионеры с инвалидами: власти сократили финансирование, которое направлялось на индексацию социальных выплат самым уязвимым слоям населения.

Сегодня половина населения проживает ниже уровня бедности в недавно еще одной из самых благополучных стран Южной Америки. Только за последние 2 года аргентинские цены, если считать в долларах, выросли в 2-3 раза.

При этом поддержка граждан сокращается, и обычным делом в стране стала так называемая работающая бедность, то есть ситуация, когда даже зарплата не позволяет гражданам свести концы с концами.

Одновременно с этим аргентинские власти открыли страну для транснациональных корпораций и нарастили госдолг до четверти триллиона долларов. А национальные золотовалютные резервы вывезли в Лондон.