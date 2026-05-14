В Аргентине порт проверят на наличие переносчиков хантавируса

Научная миссия будет направлена в порт отплытия круизного лайнера Hondius на аргентинском острове Огненная Земля в поисках грызунов, переносящих хантавирус, сообщил глава местной эпидемиологической службы Хуан Петрина. Об этом пишет РИА Новости.

Власти туристического города Ушуая на Огненной Земле, откуда 1 апреля отплыл круизный лайнер, на котором произошла вспышка хантавируса, отрицают, что порт является источником заражения первого пассажира. По данным местных властей, хантавирус отсутствовал в провинции с тех пор, как 30 лет назад стало обязательным его распознавание.

"Идея состоит в том, чтобы собрать образцы грызунов… Мы ожидаем, что результаты будут готовы в течение четырех недель", - сказал журналистам Петрина, главный эпидемиолог провинции Огненная Земля, которого цитирует газета Figaro. Он не уточнил, сколько грызунов необходимо будет отловить.

Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. В воскресенье судно прибыло к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы. Во вторник ВОЗ сообщила о выявлении 11 случаев заболевания, вызванного хантавирусом, в девяти из них было подтверждено заражение вирусом Андес.

Хантавирусы - род вирусов, который передается человеку при контакте с грызунами. Хантавирусы могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный легочный синдром.