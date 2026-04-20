В Аргентине во время ралли автомобиль врезался в толпу: есть погибшие

На ралли в Аргентине автомобиль влетел в толпу зрителей, один человек погиб. Трагедия случилась во время финального этапа соревнований: гонщик задел земляную насыпь. Машина потеряла управление, несколько раз перевернулась в воздухе и влетела в зону, где находились болельщики.