В Аргентине во время ралли автомобиль врезался в толпу: есть погибшие
Автор:Редакция news.by
На ралли в Аргентине автомобиль влетел в толпу зрителей, один человек погиб. Трагедия случилась во время финального этапа соревнований: гонщик задел земляную насыпь. Машина потеряла управление, несколько раз перевернулась в воздухе и влетела в зону, где находились болельщики.
25-летний мужчина скончался от травм. Еще 2 человека получили ранения и были госпитализированы. Пилот и штурман при этом не пострадали.
Гонка была приостановлена для работы экстренных служб.