Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАРоссияУкраинаБлижний Восток

В Аргентине во время ралли автомобиль врезался в толпу: есть погибшие

На ралли в Аргентине автомобиль влетел в толпу зрителей, один человек погиб. Трагедия случилась во время финального этапа соревнований: гонщик задел земляную насыпь. Машина потеряла управление, несколько раз перевернулась в воздухе и влетела в зону, где находились болельщики.

25-летний мужчина скончался от травм. Еще 2 человека получили ранения и были госпитализированы. Пилот и штурман при этом не пострадали.

Гонка была приостановлена для работы экстренных служб.

Разделы:

В мире

Теги:

Аргентина