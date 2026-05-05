В Бангладеш фиксируют рекордную смертность от кори
Автор:Редакция news.by
Рекордную смертность от кори фиксируют в Бангладеш. За сутки умерли 17 человек и выявлено 154 новых случая заболеваний.
Всего их зарегистрировано более 540, с 15 марта общее количество умерших от кори и симптомов, похожих на нее, достигло 311.
Ситуация остается напряженной, власти продолжают мониторинг распространения заболевания. Большинство летальных исходов зафиксировано в округах Дакка и Чаттограм.