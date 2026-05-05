logo
Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАРоссияУкраинаБлижний Восток

В Бангладеш фиксируют рекордную смертность от кори

Рекордную смертность от кори фиксируют в Бангладеш. За сутки умерли 17 человек и выявлено 154 новых случая заболеваний.

Всего их зарегистрировано более 540, с 15 марта общее количество умерших от кори и симптомов, похожих на нее, достигло 311.

Ситуация остается напряженной, власти продолжают мониторинг распространения заболевания. Большинство летальных исходов зафиксировано в округах Дакка и Чаттограм.

Разделы:

В мире

Теги:

Бангладешмедицинакорьсмертностьзаболевания