В Бангладеш от ударов молний за сутки погибли не менее 14 человек, еще несколько получили ранения. Как пишут местные СМИ, жертвами стали жители деревень, которые работали в открытом поле во время грозы. Как сообщается, стихия бушует в семи районах страны.

Непогода наблюдается и в южной части США. Штат Техас во власти мощного торнадо. Жертвами стихии стали как минимум 2 человека. По информации СМИ, серьезно пострадала инфраструктура. Ураганный ветер, скорость которого превышала 200 км/ч, оставил после себя огромную зону разрушений.



Сотни домов получили серьезные повреждения, еще более 20 полностью разрушены. Сообщается, что спасателям до отдельных районов добраться до сих пор не удалось. Без электричества остались несколько десятков тысяч жителей.