В Белом доме подвели итоги разговора Трампа и Си Цзиньпина

Белый дом подвел итоги переговоров Трампа и Си Цзиньпина. Встречу назвали "хорошей" и уточнили: обе стороны согласились, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием. А Ормузский пролив должен оставаться открытым для поддержки свободных поставок энергоносителей.

В Вашингтоне также отметили, что Пекин выразил интерес к увеличению закупок нефти у США, чтобы снизить зависимость от ситуации на Ближнем Востоке. Председатель КНР дал понять, что Китай против милитаризации пролива и попыток брать плату за проход танкеров.