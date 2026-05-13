В Берлине протестует медицинский персонал

Сотни медсестер и стажеров в медучреждениях прошли по Берлину, призывая обратить внимание властей на плачевное состояние немецкой системы здравоохранения. Акция была приурочена ко Дню медсестер.

Участники заявили, что растущая нехватка персонала и экономическое давление делают все более сложным оказание надлежащей медицинской помощи пациентам. Особенно высока рабочая нагрузка в сфере сестринского ухода.

Протестующие выступили против реформы больничного и неотложного ухода, предложенной министром здравоохранения. С ее помощью власти планируют сэкономить более 20 млрд евро. Медработники утверждают, что это приведет к сокращению бюджетов на персонал, закрытию больниц и уменьшению времени для ухода за пациентами.