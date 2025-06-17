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В Берлине сгорели 36 грузовых автомобилей - полиция подозревает поджог

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В двух районах немецкой столицы за ночь сгорели 36 грузовых автомобилей. Полиция рассматривает версию умышленного поджога. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Пожары возникли в ночь на 17 июня в районах Берлина Бритц и Лихтенберг. В ведомстве сообщили, что 02:56 получили информацию о том, что в районе Лихтенберг горят автомобили. В результате сгорело 17 машин.

В 02:59 был зафиксирован пожар в Бритце, сгорели в общей сложности 19 грузовых автомобилей, принадлежащих компании по доставке посылок.

На местах происшествий работали полиция и пожарные. По имеющейся сейчас информации, никто не пострадал.

В настоящее время неясно, что стало причинами возгораний и связаны ли они между собой. Ведется расследование.

Германияпожар