В Боливии грузовой самолет, перевозивший наличные в Нацбанк, потерпел аварию при посадке

В боливийском городе Ла-Пас военный самолет выкатился на автостоянку после посадки в местном национальном аэропорту. 15 человек погибли, десятки пострадали. На земле потребовалась медицинская помощь.

Известно, что самолет был буквально набит купюрами: он перевозил наличность для боливийского Нацбанка.

Причины инцидента неизвестны, на месте работают пожарные.