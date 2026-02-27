3.75 BYN
В Боливии грузовой самолет, перевозивший наличные в Нацбанк, потерпел аварию при посадке
Автор:Редакция news.by
В боливийском городе Ла-Пас военный самолет выкатился на автостоянку после посадки в местном национальном аэропорту. 15 человек погибли, десятки пострадали. На земле потребовалась медицинская помощь.
Известно, что самолет был буквально набит купюрами: он перевозил наличность для боливийского Нацбанка.
Причины инцидента неизвестны, на месте работают пожарные.
Аэропорт Эль-Альто - один из самых сложных для пилотов: он расположен на горном плато на высоте 4 км над уровнем моря и там постоянно дует ураганный ветер.