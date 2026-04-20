В бразильском Сан-Паулу зафиксирован беспрецедентный ажиотаж в автомастерских

Беспрецедентный ажиотаж в автомастерских зафиксирован в бразильском Сан-Паулу. В социальных сетях даже набирает популярность новый вид нелегального бизнеса - продажа мест в очередях на кузовной ремонт и замену стекол.

Всему виной мощный шторм, прошедший в выходные, который сопровождался градом размером с мяч для гольфа. Основной удар пришелся на стекла, а также крыши автомобилей. Десятки тысяч машин получили глубокие вмятины.