В Британии начал работу украинский военный завод

Лондон увеличивает свое участие в украинском конфликте. На территории Соединенного Королевства начал работу первый украинский завод по производству беспилотников. Объект принадлежит компании "Укрспецсистемс". Об этом сообщил посол Украины в Британии Залужный.

По его словам, Киев и Лондон создают новое качество партнерства, с общей промышленной базой безопасности. Запуск еще одного предприятия (завода по производству взрывчатки) задерживают уже на полгода. Предприятие, принадлежащее британской компании, должно в 16 раз увеличить производство 155-миллиметровых снарядов, в том числе и для последующих поставок в Украину.