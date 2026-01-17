В Британии намерены запретить соцсети детям младше 16 лет

В Великобритании готовятся ввести тотальный запрет на социальные сети для лиц младше 16 лет. Консерваторы внесли поправку к законопроекту о благополучии детей, которая обяжет платформы блокировать доступ несовершеннолетним.

Премьер Стармер, ранее скептически относившийся к идее, теперь не исключает ее поддержки, заявляя, что "все опции на столе" для защиты от вредного контента, по факту - для контроля над подрастающим поколением. Голосование в Палате общин ожидается на следующей неделе.