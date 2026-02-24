Средства на поддержку войны в Украине Лондон изыскивает, в том числе, за счет экономии на социальных расходах. Кризис в системе здравоохранения приводит к трагическим инцидентам. Об одном из них пишет Daily Mail: 97-летняя женщина скончалась у себя дома после того, как в скорой ей сообщили, что помощи придется ждать 10 дней.

У пенсионерки были подозрения на перелом бедра. Однако скорая не расценила это как повод для экстренной госпитализации и поставила пациентку в очередь. Не дождавшись медиков, женщина упала повторно. Позднее ее нашли без сознания и спасти уже не успели. По итогам вскрытия, британка умерла от пневмонии, которая развилась из-за ограничения в движениях после травмы.