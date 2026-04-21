В Британии вводят запрет на продажу сигарет для родившихся с 2009 года

Радикальная борьба с вредной привычкой: Independent сообщает, британский парламент одобрил пожизненный запрет на продажу сигарет для родившихся с 1 января 2009 года.

Закон направлен на формирование "поколения без курения" и предусматривает постепенное повышение минимального возраста для покупки сигарет. Также власти получат право ужесточать регулирование вейпов и других никотиносодержащих продуктов.

Инициатива рассматривается как одна из крупнейших мер в сфере общественного здоровья. Она призвана снизить смертность и нагрузку на систему здравоохранения.

Дополнительно расширяются зоны, свободные от курения и вейпов. При этом ограничения не затрагивают частные дома и ряд открытых общественных пространств.