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В Брюсселе 10 апреля состоится встреча "коалиции желающих"
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В Брюсселе 10 апреля состоится встреча "коалиции желающих"news.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5982d627-8562-498b-b62c-a505fb9e4579/conversions/8b4f04cb-04d1-4e6d-b191-482528132731-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5982d627-8562-498b-b62c-a505fb9e4579/conversions/8b4f04cb-04d1-4e6d-b191-482528132731-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5982d627-8562-498b-b62c-a505fb9e4579/conversions/8b4f04cb-04d1-4e6d-b191-482528132731-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5982d627-8562-498b-b62c-a505fb9e4579/conversions/8b4f04cb-04d1-4e6d-b191-482528132731-xl-___webp_1920.webp 1920w
Встреча министров обороны стран, которые желают участвовать в западной военной миссии в Украине после урегулирования конфликта, пройдет 10 апреля в Брюсселе. Об этом сообщило представительство Великобритании при НАТО, информирует БЕЛТА, ссылаясь на ТАСС.
"10 апреля министр обороны Великобритании Джон Хили и министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню проведут встречу коалиции желающих в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", - говорится в заявлении представительства в социальной сети X.
Отмечается, что 11 апреля Великобритания и Германия в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проведут заседание контактной группы по поставкам вооружений Украине в формате "Рамштайн".