В Брюсселе 10 апреля состоится встреча "коалиции желающих"

Встреча министров обороны стран, которые желают участвовать в западной военной миссии в Украине после урегулирования конфликта, пройдет 10 апреля в Брюсселе. Об этом сообщило представительство Великобритании при НАТО, информирует БЕЛТА, ссылаясь на ТАСС.

"10 апреля министр обороны Великобритании Джон Хили и министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню проведут встречу коалиции желающих в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", - говорится в заявлении представительства в социальной сети X.