В Брюсселе не смогли утвердить 20-й пакет санкций против РФ

В Брюсселе 23 февраля собрались главы МИД Евросоюза, чтобы утвердить 20-й пакет санкций в отношении России. Но этой затее помешала Венгрия: официальный Будапешт объявил, что намерен и далее блокировать все решения ЕС в пользу Киева - вплоть до момента, когда Украина возобновит прокачку нефти через трубопровод "Дружба".

Венгрия и Словакия собираются и дальше давить на Киев. Так, словаки обещают 23 февраля отключить Украине электричество и прекратить поставки дизельного топлива. Венгры тоже могут присоединиться к данной энергоблокаде.