В Брюсселе проходит саммит лидеров ЕС

18 декабря в Брюсселе стартовал саммит лидеров ЕС. Как заявила глава Еврокомиссии фон дер Ляйен, ни один участник не покинет встречу, пока не будет принято окончательное решение по финансированию Украины.

Европартнеры Киева намерены изъять у Бельгии замороженные российские активы. Этот вопрос, как пишет Politico, расколол ЕС на два лагеря.

Градус напряжения поднимают европейские фермеры. Люди видят, на что идут налоги. По информации СМИ, из всех 27 стран ЕС в Брюссель на акцию протеста съехались тысячи аграриев. Они недовольны сельхозполитикой ЕС. Демонстранты на тракторах попытались протаранить полицейские заграждения по дороге в Евроквартал Брюсселя.