ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Бухаресте загорелся центр размещения украинских беженцев - пострадал ребенок

Масштабный пожар в Бухаресте. Загорелся один из центров размещения украинских беженцев.

В момент возгорания там проживали более 30 человек.

По сообщениям местных СМИ, от отравления угарным газом пострадал ребенок. Причины пожара неизвестны.

Бухареств мире

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все