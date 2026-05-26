В Чехии пересматривают помощь украинским беженцам
Автор:Редакция news.by
Чехия ужесточает правила помощи украинским беженцам, сообщает Reuters. Правительство поддержало поправку к закону, который устанавливает новые правила.
Теперь выплаты и гуманитарная помощь, а также разрешение на пребывание в стране будут доступны только тем украинцам, которые живут в Чехии постоянно. Также будет отменено исключение, освобождающее украинские машины от техосмотра.
Меры стали ответом на злоупотребления в сфере оказания помощи, а также реакцией на сложившееся представление о том, что беженцы имеют преимущества перед гражданами Чехии. Поправки должны теперь одобрить в парламенте.